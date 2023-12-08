ما هي تأشيرة شينغن الخليجية الجديدة وما هي الدول التي تسمح لك الدخول بها

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - التأشيرة الخليجية الموحدة هي مبادرة تهدف إلى تسهيل حركة السفر والسياحة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مؤشر على التكامل الاقتصادي والثقافي بين هذه الدول ويمكن القول إنها تشكل تطورًا هامًا في مجال التعاون بين دول المنطقة.

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