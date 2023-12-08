شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد تسريب فيديو أخر ظهور للملك عبد العزيز قبل وفاته مباشرة والان مع التفاصيل الكاملة

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وتم توثيق آخر ظهور نادر للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، في مقطع فيديو قبل وفاته بأقل من ثلاثة أشهر. ظهر الملك المؤسس في المقطع برفقة الرئيس المصري آنذاك، محمد نجيب في قصره بمدينة الطائف في آواخر شهر ذو الحجة من عام 1372هـ / سبتمبر 1953م.

أخر ظهور للملك عبد العزيز قبل وفاته

وصل الرئيس المصري إلى الطائف بعد أداءه مناسك الحج، وكانت هذه الزيارة الخارجية الأولى له بعد ثورة يوليو 1952م. وفي نفس اليوم، أُقيمت حفلة عشاء تكريمًا للرئيس ومرافقيه، شارك فيها الأمراء وكبار رجال الدولة.

تم توثيق تلك الزيارة من قبل البعثة المصرية، حيث أنتجت فيلمًا توثيقيًا يحكي عن هذا اللقاء التاريخي. يُظهر الفيديو لحظات نادرة تجمع الملك المؤسس والرئيس محمد نجيب، وتعكس أهمية هذا اللقاء في العلاقات الثنائية بين السعودية ومصر.