تراند اليوم : بالفيديو.. قصة حمل فتاة من شاب بعد علاقة غير شرعية.. وعند الاتفاق على تزويجهما وإجراء فحص ما قبل الزواج كانت المفاجأة

صحيفة الخليج 365: كشف الأكاديمي والمستشار في الأخلاقيات الحيوية، عبدالله عدلان، عن قصة ارتباط شاب وفتاة بعلاقة غير شرعية، نتج عنها حمل، وبعد علم أسرتها تم الاتفاق على تزويجهما، وعند إجراء فحص ما قبل الزواج كانت المفاجأة.

علاقة غير شرعية وقال خلال لقاء له مع برنامج ثمانية:" فتاة محترمة من أصل محترم، وشاب في العشرينيات، حدث بينهما علاقة غير شرعية نتج عنها حمل" .

وأشار إلى أن والد الفتاة علم بالأمر وتدخل العقلاء وتم الاتفاق على زواج الشاب والفتاة.

فحوصات طبية وتابع:" عند إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج، قال الطبيب" أنتم الاثنين ما تنفعون لبعض لأن احتمال تكون هناك مشكلة أنيميا"، وأكمل :" هذه اللحظة هي التي ترعب الأخلاقي لأن هذه اللحظة التي يقول فيها الطبيب كلمته على الثابت الاجتماعي".

وأضاف :" عملية التسويق للفحوصات الطبية هي المشكلة وليست الفحوصات فهي مهمة ونحتاجها وقد تؤدي إلى حياة أفضل في المستقبل لكن الوعود البراقة هذه المشكلة". مشيرا إلى أن الوعود البراقة مثل الزواج الصحي.