تراند اليوم : بيان جديد من الديوان الأميري بشأن صحة أمير الكويت

صحيفة الخليج 365: أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، أن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "مستقرة بفضل من الله عز وجل".

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية : "إن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، اليوم الجمعة، مستقرة بفضل من الله عز وجل".

وأضاف البيان: "راجين من الباري جلّ وعلا أن يمنّ على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ سموه بعنايته ورعايته".