شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رد سريع من الامارات بعد سقوط طائرة حربية سعودية في الظهران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كم سعر كيا سبورتاج الجديدة في السعودية ؟ وما هي أهم مميزاتها والتحسينات التي نزلت معها

أبدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأعربت عن تعازيها الصادقة إثر حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في الظهران، الذي أسفر عن فقدان طاقمها الباسل.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعبر عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية، وتعبر عن تضامنها مع شعبها الشقيق وتقديم التعازي لأهالي وذوي الشهداء في هذا الحادث الأليم.