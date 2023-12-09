"ولعت".. شاهد: تدمير واحتراق آليات عسكرية إسرائيلية في غزة.. والفاعل "سرايا القدس"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 08 ديسمبر 2023, 10:24 مساءً

نشر الإعلام الحربي لـ"سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، مقطع فيديو، يظهر فيه استهداف مقاتلي الحركة دبابات ومدرعات إسرائيلية متوغلة في محاور غزة بقذائف صاروخية محمولة على الأكتاف. ويُظهر المقطع اختباء المقاتلين، ثم ظهورهم فجأة، واستهدافهم الآليات العسكرية الإسرائيلية بقذائف محمولة على الأكتاف، وتصاعُد ألسنة اللهب منها بعد تلقيها الضربات الصاروخية. ورصد المقطع المرئي فرحة أحد المقاتلين الفلسطينيين، وقفزه عاليًا بعد نجاحه في استهداف دبابة إسرائيلية، وترديده "ولعت"، في إشارة إلى اشتعال النار في الآلية العسكرية. يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 100 قتيل منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 420 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.

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