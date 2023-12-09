شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وإثيوبيا تستعرضان سبل تعزيز العلاقات وتطويرها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اتصالاً هاتفيًا، بوزيرة الدولة بوزارة الخارجية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، السيدة بركتان دادي.

واستعرضا الطرفان العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات السعودية الإثيوبية

وقبل أيام كان التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، نظيره في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أليمو سمي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

البنية التحية في إثيوبيا

وزار "الجاسر" رفقة وفده ميناء موجو الجاف وسكة حديد اندودي، للاطلاع على البنية التحية والقدرات التشغيلية اللوجستية في إثيوبيا.

وحينها حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني، ووكيل الوزارة للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور التركي، ووكيل الوزارة للخدمات اللوجستية ريان بكري، والوفد السعودي ممثلي منظومة النقل والخدمات اللوجستية.