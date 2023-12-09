الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وقال المركز: استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.