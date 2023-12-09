شكرا لقرائتكم خبر عن تشفي حتى المصابين بالسرطان..ثمرة صغيرة يوصي بتناولها الأطباءوفوائدها للجسم معجزةحقيقية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الثوم ليس فقط مجرد توابل تستخدم للطعام، فالباحثين والعلماء وجدوا أن له خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للأكسدة إلى جانب خصائص أخرى لتقليل بعض أنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان الجهاز الهضمي. لذلك، دعونا نعرف معلومات أكثر عن فوائد الثوم وخصائصه في مكافحة السرطان.

الفوائد العامة للثوم:

خفض ضغط الدم المرتفع.

خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

يمنع عمل المضادات الحيوية الطبيعية نمو البكتيريا.

عمل مضاد للأكسدة للمساعدة في محاربة أضرار الجذور الحرة.

خصائص مضادة للالتهابات

قد تساعد الخصائص الثلاثة الأخيرة في الوقاية من السرطان لأنه يحتوي على مستويات عالية من الكبريت والفلافونويد والسيلينيوم، وعندما نقوم بدق وتحطيم الثوم فإنه ينتج مركب الأليسين الذي له تأثير جيد على الخلايا التي تسمى خلايا الإشارة التي تتحكم في نمو الخلايا.

يحتوي الثوم على ثلاثة مركبات تكافح السرطان، هي::

الأليسين: هو عبارة عن مضاد حيوي له دور جيد في تثبيط نمو الفطريات (مضاد للفطريات).

مركبات الفلافونويد: تحتوي هذه المركبات على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تقلل الالتهاب أو تمنعه وتساعد على منع تلف الخلايا في السرطان.

السيلينيوم وكبريتيدات الأليل: تحافظ هذه المواد على الحمض النووي للخلية وتمنعه من التلف؛ يعتبر تلف الحمض النووي السبب الجذري للسرطان.

هذه هي أنواع السرطانات التي يقلل الثوم من مخاطر تطورها:

سرطان المعدة.

سرطان القولون.

سرطان البنكرياس.

سرطان المريء.

سرطان الثدي.

سرطان البروستات.

ماذا وجد العلماء في المواد الموجودة في الثوم؟

تتمتع الخلية الطبيعية بعملية طبيعية وسليمة تمر بها وتنتهي بموت الخلية كجزء من دورة حياتها. وهذا ليس ما يحدث في الخلية السرطانية، التي تبدأ في النمو والتطور دون حسيب ولا رقيب.

إن الحمض النووي غير الطبيعي في الخلية السرطانية هو المسؤول عن ذلك حيث يمنع الخلايا من الموت بشكل طبيعي، فيقوم بإعطاء الخلية أوامر بالنمو والانقسام بشكل غير عادي لتكون ورم بالنهاية.

وجد العلماء أن المواد الموجودة في الثوم تساعد في إصلاح الحمض النووي مما يساعد على التحكم في الخلية السرطانية. أظهرت دراسة أجريت في عام 2019 أن للثوم دوراً جيداً في منع نمو الخلايا السرطانية. تحقق من هذه الدراسة من هنا

تبحث العديد من الأبحاث الطبية الآن في التأثير المحتمل للثوم على علاج السرطان. أوضحت دراسة أجريت في عام 2019 أن الثوم قد يؤثر على مسارات الإشارات في تطور السرطان. وأوضحت الدراسة بعض الطرق لذلك، مثل:

قد يتسبب الثوم في توقف دورة الخلية، مما يعني منع الخلية من الاستمرار في الانقسام.

قد يقلل الثوم من نمو الأوعية الدموية التي تمد الخلايا السرطانية بالمغذيات من أجل البقاء.

يمكن للخلايا السرطانية أن تتجنب الدورة الطبيعية لموت الخلايا؛ يلعب الثوم دوراً في زيادة معدل موت الخلايا السرطانية.



وكما ترى فإن هناك العديد من الطرق الطبيعية لحماية نفسك من السرطان؛ تساعد هذه الطرق أيضاً في تقليل تأثيره الضار على صحتك.