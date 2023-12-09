شكرا لقرائتكم خبر عن يمكن الشعور بهما في الجسم علامتان تدل على الإصابة بالسرطان .. احذر أن تتجاهلها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف موقع مايو كلينك أن الكتلة أو منطقة السماكة التي يمكن الشعور بها تحت الجلد من العلامات "العامة" على الإصابة بالسرطان يجب البحث عنها.

وأضاف أنه "يجب أن تؤخذ الكتل أو التورم المستمر في أي جزء من جسمك على محمل الجد"، كما يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، وفقاً لموقع "ديلي إكسبريس".

وهذا يشمل أي كتل في الرقبة أو الإبط أو المعدة أو الفخذ أو الصدر أو الثدي أو الخصية.

أنواع السرطان المرتبطة بالتورم

وترتبط الكتل بعدد من السرطانات. ووفقا لـ NHS، حيث أن التورم في جانب الرقبة أو الإبط أو الفخذ الذي لا ينخفض ​​يمكن أن يشير إلى سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين، وهو نوع من السرطان يتطور في الجهاز اللمفاوي.

وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) من أن كتلة الثدي يمكن أن تكون علامة على شيء خطير مثل سرطان الثدي. ويمكن أن تكون الكتل الموجودة في الخصيتين علامة على الإصابة بسرطان الخصية.

وتشمل العلامات العامة للسرطان ما يلي:

- إعياء.

- تغيرات الوزن، بما في ذلك الخسارة أو الزيادة غير المقصودة.

- تغيرات في الجلد، مثل اصفرار الجلد أو سواده أو احمراره، أو تقرحات لا تلتئم، أو تغيرات في الشامات الموجودة.

- تغيرات في عادات الأمعاء أو المثانة.

- السعال المستمر أو صعوبة التنفس.

- صعوبة في البلع.

- بحة في الصوت.

- عسر الهضم المستمر أو الانزعاج بعد الأكل.

- آلام العضلات أو المفاصل المستمرة وغير المبررة.

- الحمى المستمرة وغير المبررة أو التعرق الليلي.

- نزيف أو كدمات غير مبررة.

وتظهر الأبحاث أن أشياء مثل التوقف عن التدخين والحفاظ على وزن صحي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.