طريقة وشروط التسجيل في دعم تكافل وكرامة بداية من 2024

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجوازات تعلن عن درجة القرابة المسموح بطلب زيارة عائلية لها لمقيم سوداني في المملكة برنامج تكافل وكرامة يعد إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الدعم الاجتماعي للفئات المستحقة. يمكن للأفراد التسجيل في هذا البرنامج للحصول على الدعم المالي الذي يساهم في تحسين مستوى المعيشة. خطوات التسجيل عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختر برنامج تكافل وكرامة من الشاشة الرئيسية.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام بياناتك الشخصية.

أكمل ملء النموذج بالمعلومات المطلوبة، مثل الاسم ورقم الهاتف.

انقر على أيقونة “استعلام” للتحقق من البيانات والاستعلام عن الدعم المستحق. التسجيل في الوحدة المحلية قم بزيارة الوحدة الاجتماعية المختصة بمنطقتك.

قدم جميع الوثائق المطلوبة، مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، وشهادة الميلاد، وبطاقة التموين.

قدم كشف الإعاقة من اللجان الطبية.

أرفق صورة من شهادة الهجر.

في حالة الأيتام، قدم إقرار الوصاية.

قم بتقديم الطلب والوثائق للاختصاصي الاجتماعي المسؤول.

انتظر الموافقة ومن ثم قم بالاستعلام عن نتيجتك عبر الموقع الرسمي.

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