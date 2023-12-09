تراند اليوم : الحصيني يكشف عن المناطق التي ستشهد هطول أمطار غزيرة وحبات برد اليوم

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت.

الحالة الجوية

وقال الحصيني، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": اليوم الثالث من المربعانية الحالة الجوية الممطرة الخامسة لموسم 1445هـ السحب الرعدية الممطرة صباح اليوم السبت 25 جماد الأول 1445هـ الساعة 6:40 على أجزاء من شرق منطقتي الجوف والحدود الشمالية وشمال شرق حائل وبين سواحل منطقتي المدينة ومكة.

أمطار متفاوتة

وتابع: حسب النماذج العددية للطقس متوقع استمرار الحالة الممطرة الخامسة لموسم بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد خلال "24 " ساعة القادمة من اليوم السبت 25 جماد الأولى 1445هـ على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة والجوف والحدود الشمالية وشمال منطقة حائل وأجزاء متفرقة من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان تمتد الأمطار إلى أجزاء من فلسطين والأردن وسوريا ولبنان.