شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على لاعبين الاتحاد العشرة الذين سيشاركون في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة

مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية، يترقب عشاق كرة القدم اللحظة التاريخية التي سيمثل فيها النادي الاتحاد السعودي. إن المشاركة في هذا الحدث الرياضي العظيم لا تمثل فقط تحدٍّ رياضيًا، بل هي فرصة للتألق على الساحة الدولية وإظهار الإمكانيات الكبيرة للكرة السعودية.

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لاعبين الاتحاد العشرة الذين سيشاركون في كأس العالم للأندية

أعلن المستشار القانوني أيمن الرفاعي لقناة العربية أن النادي الاتحاد السعودي مؤهَّل للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد إعلان تأهله وفقًا للوائح الاحتراف. وفقًا للمستشار، يُسمح للاتحاد باستخدام 10 لاعبين أجانب في البطولة، وهذا وفقًا للائحة الاحتراف، وليس هناك أي احتجاج قانوني يمكن تقديمه ضد ذلك.

أهلية اللاعبين وفقًا لنظام فيفا: أوضح المستشار القانوني أيمن الرفاعي أن المشاركة في أهلية اللاعبين تتم وفقًا لنظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وأكد أن المادة 22 من لوائح فيفا تنص على أن المشاركة في أهلية اللاعبين يجب أن تتم بنظام فيفا.

العدد المسموح به من الأجانب: أوضح المستشار الرفاعي أن المادة 5 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تؤيد مشاركة النوادي بـ 10 لاعبين أجانب. وشدد على أن النادي الاتحاد يمتلك 15 لاعبًا سعوديًا في قائمته، وبالتالي يحق له إشراك كل الأجانب دون تعارض مع القانون.

تحديد المواجهات: من المقرر أن يواجه الاتحاد السعودي نادي أوكلاند سيتي في إطار منافسات كأس العالم للأندية. وسيكون الفائز من هذه المواجهة على موعد مع لقاء النادي الأهلي المصري.

تطلعات الجماهير: تترقب الجماهير السعودية بفارغ الصبر مشاركة الاتحاد في كأس العالم للأندية وتأمل في أداء متميز يعكس قوة الكرة السعودية على الساحة الدولية.