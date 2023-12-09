انت الان تتابع وزير الخارجية يلتقي "بلينكن" ويؤكّد له على أهمية اتخاذ كافة الخطوات العاجلة لوقف إطلاق النار في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 ديسمبر 2023, 7:47 صباحاً

التقى الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم في واشنطن، وزيرَ خارجية الولايات المتحدة الأمريكية "أنتوني بلينكن". وجرى خلال اللقاء استعراضُ العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة، كما جرت مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، إضافةً لعدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكّد وزير الخارجية على أهمية اتخاذ كافة الخطوات العاجلة لوقف إطلاق النار في غزة، وبذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف؛ لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين. كما شدّد وزير الخارجية على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وبذل المزيد من الجهود لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة. حضر اللقاءَ الأميرةُ ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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