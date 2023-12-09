انت الان تتابع "المطرية الـ 5" تتواصل.."الحصيني": 9 مناطق بمرماها في ثالث أيام المربعانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 ديسمبر 2023, 7:50 صباحاً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم هو الثالث من المربعانية، حيث تتواصل الحالة الجوية الممطرة الخامسة لموسم 1445هـ. وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن السحب الرعدية الممطرة، صباح اليوم السبت، على أجزاءٍ من شرق منطقتي الجوف والحدود الشمالية وشمال شرق حائل وبين سواحل منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة. وأضاف: حسب النماذج العددية للطقس متوقع استمرار الحالة الممطرة الخامسة لموسم 1445هـ، بأمطارٍ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة الى غزيرة وحبات برد خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم السبت. وأبان أن الحالة الممطرة تشمل أجزاءً من مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة والجوف والحدود الشمالية وشمال منطقة حائل، وأجزاءً متفرقة من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان؛ تمتد إلى أجزاءٍ من فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، والله أعلم.

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