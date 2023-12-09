انت الان تتابع بعد 25 عامًا من إحرازه.. شاهد "الهدف التاريخي" الذي وضعته دولة لنجمها على عملة نقدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 ديسمبر 2023, 7:52 صباحاً

قرّرت هولندا تكريمَ أحد أساطير كرة القدم لديها، بوضع هدف أيقوني له على عملة فريدة من نوعها، ستستخدم في البلاد. وأعلنت وزارة الخزنة الهولندية، أن الأسطورة "دينيس بيركامب"، سيتصدّر عملة خاصة بقيمة 8 يورو، في هولندا؛ حسب "سكاي نيوز عربية". وسيطبع على العملة هدف بيركامب الشهير لهولندا، في مرمى الأرجنتين، بربع نهائي كأس العالم 1998. هذا الهدف "القاتل" الذي سجّله بيركامب بمهارة استثنائية، أقصى الأرجنتين، وأهّل هولندا إلى نصف نهائي المونديال الفرنسي. واختارت هولندا قيمة 8 يورو نسبةً للرقم 8 الذي ارتداه النجم السابق مع منتخب هولندا.

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