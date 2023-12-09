الصين تُطلق صاروخاً إلى الفضاء لإرسال ثلاثة أقمار اصطناعية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 ديسمبر 2023, 8:08 صباحاً

أطلقت الصين، السبت، الصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2 واي-3" إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية- شمال غرب البلاد. وذكرت وكالة أنباء "شينخوا"، أن الصاروخ أطلق ثلاثة أقمار اصطناعية هي: "هونغهو"، و"هونغهو-2"، و"تي واي-33"، إلى مدار مخطط له. وتعد هذه المهمة الثالثة التي تنفذّ بوساطة الصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2".

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