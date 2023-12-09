استولوا على مركبة واستخدموها في السلب والاعتداء.. الجناة الثلاثة في قبضة "شرطة الرياض"

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت إدارة التحرّيات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على "3" مواطنين؛ لاستيلائهم على مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب واعتداء.

ووفق "الأمن العام": ضُبط بحوزتهم مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

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