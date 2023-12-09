انت الان تتابع بعد فيديو "حماس".. جيش الاحتلال يؤكّد فشلَ عملية لتحرير رهائن في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

اعترف المتحدّث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاغاري، بفشل عملية لتحرير رهائن في غزة، ولم يقدّم مزيدًا من التفاصيل حول العملية، مكتفيًا بالقول: إنها "فشلت ولم يتم إنقاذ أي رهائن".

وحسب موقع "الحرة": كانت قوات إسرائيلية قد نفّذت، الجمعة، محاولة فاشلة لتحرير رهائن في قطاع غزة، أسفرت عن إصابة جنديين بـ"جروح خطيرة"، و"مقتل خاطفين"، فيما أعلنت حماس عن مقتل رهينة خلال العملية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاغاري، متحدّثًا للصحافة: "داهمت القواتُ الإسرائيلية موقعًا لحماس، وقتلت إرهابيين شاركوا في اختطاف واحتجاز الرهائن".

وأفاد "هاغاري" بأن "الجيش يعمل باستمرار مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شاباك" لتحديد مكان احتجاز الرهائن ومن يقوم به والتخطيط لمهام الإنقاذ".

ولم يقدم المسؤولُ العسكري مزيدًا من التفاصيل حول الغارة، مكتفيًا بالقول: إنها "فشلت في النهاية ولم يتم إنقاذ أي رهائن".

وكشف مستشفى سوروكا في بئر السبع، أن الجنديين المصابين في حالة خطيرة، ويتلقّيان العلاج في وحدة العناية المركزة.

وتأتي محاولة الإنقاذ في وقت يكثف فيه جيشُ الاحتلال توغُّلَه في جميع أنحاء القطاع.

من جهتها قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق: إن مسلّحيها "أفشلوا" محاولة إسرائيلية للوصول إلى إحدى الرهائن "فجر اليوم"، أي الجمعة.

وأضافت: أنها اكتشفت قوة إسرائيلية خاصة "أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها؛ ممّا أدّى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة".

جنديان مصابان بحالة خطيرة