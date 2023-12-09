لا تُشعل النار بالبنزين.. 9 نصائح من "سعود الطبية" للحصول على "كشتة صحية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 ديسمبر 2023, 8:26 صباحاً

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، 9 نصائح للحصول على "كشتة صحية"، مشيرة إلى أهمية اتباعها. وأوضحت المدينة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أنه للحصول على "كشتة صحية" يجب الالتزام بمجموعة من النصائح تشمل "تجهيز حقيبة الإسعافات الأولية قبل الخروج في الرحلة البرية". وأضافت: "احذر من النوم عند الفحم أو الحطب والمكان مغلق"، و"اصطحب أغطية ووشاحات وجوارب للتدفئة"، و"عند قيادة الدرّاجات النارية بأنواعها كافة تأكّد من أخذ احتياطات الأمان، خاصة خوذة الرأس". ودعت إلى "تجنُّب استخدام البنزين لإشعال النار"، وحثّت على "ممارسة الأنشطة الحركية"، وقالت: "احرص على نظافة اليدين عند تحضير الطعام"، و"تجنَّب المأكولات الدسمة، واحرص على الغذاء الغني بالخضراوات والفواكه"، و"استخدم ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن".

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