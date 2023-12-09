انت الان تتابع "الهاتف أهم من المجازر".. شاهد تجاهل مندوب أمريكا الأممي لكلمة نظيره الفلسطيني يثير غضبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 ديسمبر 2023, 8:40 صباحاً

أثار تصرُّفُ المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة "روبرت وود"، خلال إلقاء مندوب فلسطين إبراهيم خراشي كلمته أمس الجمعة؛ غضبَ رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهر الفيديو المندوبَ الأمريكي يتصفّح هاتفه عند بدء نظيره الفلسطيني حديثه عن المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال خراشي: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر المستشفيات وقتل المدنيين، ووضع كل حاجز ممكن أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة"، داعيًا "إلى ضرورة الموافقة الفورية في مجلس الأمن على دعوة إسرائيل بوقف إطلاق النار"؛ وفق ما نقلت "روسيا اليوم". وفشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حقّ النقض "الفيتو" ضد القرار. ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواعٍ إنسانية، كما يؤكّد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الهاتف أهم من المجازر".. شاهد تجاهل مندوب أمريكا الأممي لكلمة نظيره الفلسطيني يثير غضبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.