تراند اليوم : بالفيديو .. الصرامي : النصر أكثر متعة من برازيل 82 وبرشلونة غوارديولا.. ومن جماله أصبحت الفرق الثانية تقول أبغى ألعب ضده

صحيفة الخليج 365 : قال الناقد الرياضي سعود الصرامي أن النصر عند عشاقه الأوفياء مثل الغذاء والدواء، بل هو أهم، وما يقدمه الفريق اليوم من متعة كروية حضارية نموذجية في كل شيء العالم كله يتحدث عنه.

النصر أكثر متعة من البرازيل وبرشلونة

وتابع خلال لقائه في برنامج "الديوانية" : حتى نجومية فريق النصر داخل الملعب انعكست على جمهوره لذلك أقول لجمهور النصر استمروا في الحضور عشان تتابعون فريقكم وتستمعون بهذه التوليفة الرائعة.

وأضاف: أنا بالنسبة لي النصر الحالي أكثر متعة من برازيل 82 وأكثر متعة من برشلونة غوارديولا لأني أروح وأنا أشوف كرة قدم عظيمة ومفرحة وهذا النصر اللي كنت أنتظره من يوم تأسس.

عدم تأثر لاعبي النصر من قرارات الحكام المجحفة

وواصل: ما يهم النصراويين قرارات الحكام المجحفة إلى درجة أنه تصل الأمور يتم التصدي لكرة التسديدة داخل المرمى ويروح للفار ويقول لا يوجد لاضربة جزاء للنصر ولا كارت أحمر للاعب الرياض ومع هذا نجوم النصر لا يتأثرون ويقدمون هذه المتعة الكروية.

جمال النصر

وزاد: النصر لن يحصل على بطولة الدوري حتى لو وصل إلى ما هو عليه مانشستر سيتي من مستوى فني لكن أنا بالنسبة لي كنصراوي أحب أشوف كرة القدم هذه المحترمة النظيفة المتميزة ، من جمال النصر أصبحت الفرق الثانية تقول أنا أبغى ألعب ضد النصر مثل ما قال مدرب نادي الفيحاء أمس، ليش يقول كذا لأنه يعرف أنه سيلعب ضد فريق الفوز والخسارة مشروعة ما في تأثير لقرار حكم ولا ضغط ولا شيء ، أنت تجي تلعب الند للند إذا فزت سيكون بمجهودي .

قيمة النصر الرياضية

واختتم : شكرا أقولها لكل نصراوي عمل على تقديم هذا الفريق العظيم اللي قاعدين نشوفه، والبطولات هي ثقافة نصراوية ، والنصر البطولات التي بحوزته لا تنسجم ولا تتناغم مع قيمته داخل المجتمع الرياضي سواء المحلي أو العربي أو القاري أو حتى العالمي.