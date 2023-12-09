تراند اليوم : شاهد.. تصرف غريب من المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أثناء كلمة مندوب فلسطين عن المجازر في غزة

صحيفة الخليج 365: أثار تصرف المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود خلال إلقاء مندوب فلسطين إبراهيم خراشي كلمته أمس الجمعة، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو المندوب الأمريكي يتصفح هاتفه عند بدء نظيره الفلسطيني حديثه عن المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، غير مهتم بما يقول.

وقال خراشي: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر المستشفيات وقتل المدنيين، ووضع كل حاجز ممكن أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة"، داعيا "إلى ضرورة الموافقة الفورية في مجلس الأمن على دعوة إسرائيل بوقف إطلاق النار".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي، فشل في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار.