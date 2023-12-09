تراند اليوم : الخضيري يحذر مرضى النقرس من تناول هذه الأطعمة!

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث المختص في أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن أطعمة ممنوعة على مرضى النقرس.

الأملاح والليمون

وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": مريض النقرس ومريض زيادة الأملاح ضروري يتجنب الأملاح ويقلل منها بشدة، ويستبدلها بالليمون في كل أكلاته.

الفول والعدس

وتابع: يجب أن يقلل بشدة من اللحوم الحمراء والبقوليات كالفول والعدس، ويشرب ماء مفلتر أو معلب كثير، وليس ماء الشبكة ولا ماء مالح من الآبار المالحة، ويحذر الأملاح المختفية بالمخلل والمكسرات المملحة والأجبان المالحة، كلها يتركها.