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تراند اليوم : بالفيديو.. وزير الخارجية يكشف عن إجراء جديد في حال استمرار عدم استجابة المجتمع الدولي لحل الأوضاع في غزة

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صحيفة الخليج 365 : كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن إجراء جديد ستتخذه دول اللجنة الوزارية في حال استمرار عدم استجابة من المجتمع الدولي لحل الأوضاع في غزة بالسلام.

وقال وزير الخارجية : لن نستمر وحدنا في هذه الأنواع المختلفة من التحديدات المتواجدة، ولكن الإجابة الأساسية هو أن تكون هناك استفادة كافية.

وتابع: لذلك عندما يكون هناك عدم استفادة من هذه التعليقات المتعلقة بالمجتمع الدولي فسوف ننشئ وحدة تدعم السلام وتدمج مجلس الأمن الأمريكي في تلك الوحدة.

وأضاف : التزامنا هو للسلام وللمنطقة وأن نستفيد أيضا من تلك الجوانب.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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