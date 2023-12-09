تراند اليوم : بالفيديو.. وزير الخارجية يكشف عن إجراء جديد في حال استمرار عدم استجابة المجتمع الدولي لحل الأوضاع في غزة

صحيفة الخليج 365 : كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن إجراء جديد ستتخذه دول اللجنة الوزارية في حال استمرار عدم استجابة من المجتمع الدولي لحل الأوضاع في غزة بالسلام.

وقال وزير الخارجية : لن نستمر وحدنا في هذه الأنواع المختلفة من التحديدات المتواجدة، ولكن الإجابة الأساسية هو أن تكون هناك استفادة كافية.

وتابع: لذلك عندما يكون هناك عدم استفادة من هذه التعليقات المتعلقة بالمجتمع الدولي فسوف ننشئ وحدة تدعم السلام وتدمج مجلس الأمن الأمريكي في تلك الوحدة.

وأضاف : التزامنا هو للسلام وللمنطقة وأن نستفيد أيضا من تلك الجوانب.