شكرا لقرائتكم خبر عن 49 مقرًا ومركزًا لزيادة الغطاء النباتي في المملكة خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن جهودها في زيادة معدلات الغطاء النباتي وعودة التوازن البيئي في المملكة، موضحة مواصلة انتشارها خلال عام 2023.

وبلغت 49 مقرًا ومركزًا في 3 مناطق و7 محميات ملكية ومحميتين طبيعية ومتنزه.

جهود حماية البيئة في السعودية

وتعمل القوات على حماية البيئة بمختلف مكوناتها في المملكة، من خلال مركز رئيس يقع في مدينة الرياض تتبع له قيادات في مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

ويأتي هذا ضمن إسهامات وزارة الداخلية ممثلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لحماية البيئة وإنفاذ الأنظمة البيئية وتحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات.

فعاليات أسبوع التطوع البيئي

وأمس اختتمت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية فعاليات أسبوع التطوع البيئي في المحمية، بواقع 9000 ساعة تطوعية.

وأفادت الهيئة بأن أعداد المتطوعين المشاركين في أعمال التشجير بلغت أكثر من 1100 متطوع ومتطوعة، زرعوا أكثر من 10 ألف شتلة برية، تنوعت ما بين الطلح النجدي، والسيال، وشارك في أعمال التطوع طلاب وطالبات من المجتمع المحلي.