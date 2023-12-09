شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الطقس على مناطق المملكة اليوم وتوقعات درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق في المملكة.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، فالحالة تشمل مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

الطقس في السعودية اليوم

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من المنطقة الشرقية.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد من الضباب، على عدد من مناطق الشرقية، موضحًا أن الحالة تستمر حتى التاسعة صباحا.

وأشار إلى أن التنبيه يشمل الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، رأس تنورة، وبين أن الحالة يصاحبها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3 ) كم.

طقس مكة المكرمة

طقس المدينة المنورة

طقس منطقة تبوك

طقس الحدود الشمالية

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فتوقعاتها شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة.

ويأتي هذا مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.