شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تملك مليون من 50 ريال؟ بالفيديو:مستشار مالي يجيب ويكشف عن أفضل طريقة للادخاروالاستثمار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف مستشار مالي، كيف تملك مليون من 50 ريال، وأفضل طريقة للادخار والاستثمار.

أرقام عالية

وقال المستشار المالي في مقطع فيديو: ارفع وعيك المالي من خلال الانتقال من مستوى إلى آخر، وبالتالي ستصل لأرقام عالية، موضحا: إذا ما ركز الشخص على التثقف في هذه الأمور سيتحطم ويلوم كل شيء إلا نفسه.

المال والثراء

ورد على سؤال "كيف يزيد الإنسان وعيه المالي؟"، قائلاً:" يجب أن يتعلم الشخص نظرياً في الأمور المالية من خلال قراءة كتب عن المال والثراء والاستثمار وبالتالي سيتسفيد بنسبة 10%".

الاستثمار والوعي

وأكمل: إذا أخذ الشخص هذه المعلومات يجب عليه أن يعرف كيف يدخر ويستثمر؛ وبالتالي يرتفع وعيه بشكل ممتاز، موضحا: ادخار 50 ريال شهرياً تعتبر الخطوة الأهم لبناء المليون لأن كل شهر عندما يدخر الشخص 50 ريال من راتبه من أجل الاستثمار بعد عام الوعي سيختلف.

مبلغ مالي

وزاد: أغلب الناس الذين بدأوا بهذه الطريقة بعد 5 سنوات ادخروا مبلغ مالي كويس، مردفا: الشخص الذي وصل للمليون بطريقة صحيحة سوى شيئاً مهماً في البدايات؛ وهو أنه قرر أن يصبح مليونيراً.

رفع الدخل

وتابع: لو ادخر الشخص أكثر 8 آلاف شهرياً سيجمع 100 ألف سنويا؛ وبالتالي سيصبح مليونيراً بعد 10 سنوات، ناصحا: يجب أن يلتزم الشخص برفع دخله كي يصل لهذا الرقم ويتعلم كيف ينمي هذا الرقم.