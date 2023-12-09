كيف تملك مليون من 50 ريال؟ بالفيديو:مستشار مالي يجيب ويكشف عن أفضل طريقة للادخاروالاستثمار

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عدن - ياسمين التهامي -
كشف مستشار مالي، كيف تملك مليون من 50 ريال، وأفضل طريقة للادخار والاستثمار.
أرقام عالية
وقال المستشار المالي في مقطع فيديو: ارفع وعيك المالي من خلال الانتقال من مستوى إلى آخر، وبالتالي ستصل لأرقام عالية، موضحا: إذا ما ركز الشخص على التثقف في هذه الأمور سيتحطم ويلوم كل شيء إلا نفسه.
المال والثراء
ورد على سؤال "كيف يزيد الإنسان وعيه المالي؟"، قائلاً:" يجب أن يتعلم الشخص نظرياً في الأمور المالية من خلال قراءة كتب عن المال والثراء والاستثمار وبالتالي سيتسفيد بنسبة 10%".
الاستثمار والوعي
وأكمل: إذا أخذ الشخص هذه المعلومات يجب عليه أن يعرف كيف يدخر ويستثمر؛ وبالتالي يرتفع وعيه بشكل ممتاز، موضحا: ادخار 50 ريال شهرياً تعتبر الخطوة الأهم لبناء المليون لأن كل شهر عندما يدخر الشخص 50 ريال من راتبه من أجل الاستثمار بعد عام الوعي سيختلف.
مبلغ مالي
وزاد: أغلب الناس الذين بدأوا بهذه الطريقة بعد 5 سنوات ادخروا مبلغ مالي كويس، مردفا: الشخص الذي وصل للمليون بطريقة صحيحة سوى شيئاً مهماً في البدايات؛ وهو أنه قرر أن يصبح مليونيراً.
رفع الدخل
وتابع: لو ادخر الشخص أكثر 8 آلاف شهرياً سيجمع 100 ألف سنويا؛ وبالتالي سيصبح مليونيراً بعد 10 سنوات، ناصحا: يجب أن يلتزم الشخص برفع دخله كي يصل لهذا الرقم ويتعلم كيف ينمي هذا الرقم.
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