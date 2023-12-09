انت الان تتابع خطأٌ مُمِيت.. فاتورة مياه تُدخِل امرأةً إلى العناية الفائقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
09 ديسمبر 2023, 9:29 صباحاً
أُدخِلت امرأةٌ إيطالية تبلغ من العمر 88 عامًا، العنايةَ الفائقة، بعد تعرُّضها لسكتة دماغية بسبب فاتورة استهلاك المياه الشهرية الخاصة بمنزلها.
وحسب موقع "Quotidiano.net" الإيطالي: وجدت المرأةُ نفسَها تصارع للبقاء على قيد الحياة بسبب خطأ في تقدير مبلغ فاتورة المياه من قبل إحدى الشركات في كامبوروسو، بإمبيريا الإيطالية؛ حيث تلقّت فاتورة بقيمة أكثر من 15 ألف يورو "أكثر من 60 ألف ريال سعودي"، من مجموعة "إيرين"، تتعلّق بالفترة الممتدّة من أغسطس إلى أكتوبر 2023.
مؤسسة الائتمان دفعت نصف المبلغ للشركة
ودون علمها بالمبلغ، قامت مؤسسة الائتمان الخاصة بها بدفع نصفه للشركة الموردة. وعندما اكتشفت المسألة لم تستطع التحمل وأصيبت بسكتة دماغية؛ ما استدعى نقلها إلى مستشفى بوريا في سانريمو؛ حسب موقع "روسيا اليوم".
خطأ شركة المياه
وتوجّه شقيق السيدة إلى مكتب "إيرين" في كامبوروسو للإبلاغ عن الواقعة، وتمّ التأكُّد من أن ما تمّ تسجيله في الواقع لا يتوافق مع ما ورد في الفاتورة. وقامت الشركة على الفور بإعادة المبلغ المدفوع للسيدة، وحظر تسديد الدفعة الثانية.
وقالت "إيرين" في بيان لها: "باشرنا على الفور بإجراء الفحوصات اللازمة، واتصلنا بعائلة السيدة، وأكدنا لهم أن الفاتورة التي تزيد قيمتها على 15 ألف يورو غير صحيحة؛ حيث تم احتسابها على أساس قراءة غير صحيحة للصورة".
قراءة عداد شخص آخر
وأضافت الشركة: "إن قراءة صور العداد التي حصلنا عليها من طرف الشركة المسؤولة عن جمع العدادات؛ تشير في الواقع إلى عداد شخص آخر. بالفعل، هذا الصباح قمنا بإلغاء الفاتورة غير الصحيحة، وأُصدرت فاتورة الاستهلاك الفعلي بمبلغ إجمالي قدره 55 يورو. ومن الواضح أنه سيتم تعويض السيدة على الفور عن المبلغ المدفوع وغير المستحق".
كانت هذه تفاصيل خبر خطأٌ مُمِيت.. فاتورة مياه تُدخِل امرأةً إلى العناية الفائقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.