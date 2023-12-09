انت الان تتابع خطأٌ مُمِيت.. فاتورة مياه تُدخِل امرأةً إلى العناية الفائقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أُدخِلت امرأةٌ إيطالية تبلغ من العمر 88 عامًا، العنايةَ الفائقة، بعد تعرُّضها لسكتة دماغية بسبب فاتورة استهلاك المياه الشهرية الخاصة بمنزلها.

وحسب موقع "Quotidiano.net" الإيطالي: وجدت المرأةُ نفسَها تصارع للبقاء على قيد الحياة بسبب خطأ في تقدير مبلغ فاتورة المياه من قبل إحدى الشركات في كامبوروسو، بإمبيريا الإيطالية؛ حيث تلقّت فاتورة بقيمة أكثر من 15 ألف يورو "أكثر من 60 ألف ريال سعودي"، من مجموعة "إيرين"، تتعلّق بالفترة الممتدّة من أغسطس إلى أكتوبر 2023.

ودون علمها بالمبلغ، قامت مؤسسة الائتمان الخاصة بها بدفع نصفه للشركة الموردة. وعندما اكتشفت المسألة لم تستطع التحمل وأصيبت بسكتة دماغية؛ ما استدعى نقلها إلى مستشفى بوريا في سانريمو؛ حسب موقع "روسيا اليوم".

مؤسسة الائتمان دفعت نصف المبلغ للشركة

وتوجّه شقيق السيدة إلى مكتب "إيرين" في كامبوروسو للإبلاغ عن الواقعة، وتمّ التأكُّد من أن ما تمّ تسجيله في الواقع لا يتوافق مع ما ورد في الفاتورة. وقامت الشركة على الفور بإعادة المبلغ المدفوع للسيدة، وحظر تسديد الدفعة الثانية.

وقالت "إيرين" في بيان لها: "باشرنا على الفور بإجراء الفحوصات اللازمة، واتصلنا بعائلة السيدة، وأكدنا لهم أن الفاتورة التي تزيد قيمتها على 15 ألف يورو غير صحيحة؛ حيث تم احتسابها على أساس قراءة غير صحيحة للصورة".

خطأ شركة المياه

وأضافت الشركة: "إن قراءة صور العداد التي حصلنا عليها من طرف الشركة المسؤولة عن جمع العدادات؛ تشير في الواقع إلى عداد شخص آخر. بالفعل، هذا الصباح قمنا بإلغاء الفاتورة غير الصحيحة، وأُصدرت فاتورة الاستهلاك الفعلي بمبلغ إجمالي قدره 55 يورو. ومن الواضح أنه سيتم تعويض السيدة على الفور عن المبلغ المدفوع وغير المستحق".

قراءة عداد شخص آخر