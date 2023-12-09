انت الان تتابع "حالة مطرية أكثر شمولية وأكثر غزارة".. "الجهني": بوادرها تبدأ في هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أشار الخبير المناخي، العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور زياد الجهني؛ إلى وجود تدفُّق وتكدُّس جميل للرطوبة المدارية قبالة سواحل المدينة بشكل عام.

وأوضح "الجهني" عبر حسابه على منصة "إكس"، أن يوم الاثنين ستبدأ بوادر حالة مطرية أكثر شمولية وأكثر غزارة، تشمل معظم السواحل الغربية والشمالية الغربية، وكذلك مناطق عدة، بإذن الله تعالى.

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