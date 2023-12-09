شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة على محافظات الجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت منطقة الجوف هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، شملت مدينة سكاكا وضواحيها، ومحافظة صوير والمراكز التابعة لها.

كما شملت محافظة دومة الجندل والمراكز التابعة، ارتوت الأرض وسالت على إثرها الشعاب.

توقعات الطقس في السعودية اليوم

وتستمر توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة اليوم، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق في المملكة.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، فالحالة تشمل مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

هطول أمطار رعدية

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من المنطقة الشرقية.