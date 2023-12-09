شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطارٌ رعدية ونشاطٌ في الرياح السطحية على حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من هطول أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 12 مساءً.‏

طقس المملكة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.