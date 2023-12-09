شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة رنية" تنفذ مبادرة لتنظيف متنزه ورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مكتب وزارة البيئه والمياة والزراعه بمحافظة رنية، مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مبادرة تنظيف متنزه ورك، وذلك بمشاركة بلدية محافظة رنية والكلية التقنية بالمحافظة وعدد من المتطوعين.

وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من المخلفات الضارة.

مشاركة أهالي المحافظة

نوّه مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية، المهندس محمد السبيعي، بوعي أهالي المحافظة الذين تجاوبوا مع المبادرة وحرصوا على الاهتمام بالبيئة والمحافظة على ثروات المنطقة الطبيعة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، إن الحملة تسعى لتحقيق أعلى مستويات النظافة والسلوك الحضاري الإيجابي.

وأكد "الخليف" حرص مكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مع الجهات ذات العلاقة على اهمية نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، وتنفيذ الخطط البيئية؛ للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، والتي تسعى لتحقيق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة .