شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لـPBS NewsHour: ما تقوله المملكة في السر تقوله في العلن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، أن ما تقوله المملكة في السر تقوله في العلن، والعرب جميعاً كذلك، عكس بعض الغربيين.

أضاف في حواره مع البرنامج الأمريكي "PBS NewsHour"، أن المملكة تختلف مع الولايات المتحدة في قرارها حول وقف إطلاق النار في غزة، قائلًا: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ موقف حازم".

وعلّق "بن فرحان" على الاستخدام الأمريكي لحق النقض "الفيتو"، ضد مشروع قرار وقف النار في غزةن قائلًا: "نرى موقفاً يرى أن وقف إطلاق النار كلمة سيئة ولا أستطيع أن أفهم ذلك".

وقال: "نشهد الآن مستوى من المذبحة لم يسبق له مثيل في غزة وهذا غير مبرر تحت أي ذريعة للدفاع عن النفس".

وأكمل: "عندما قال المندوب الإسرائيلي المساعدات الإنسانية مهمة لكن المزيد من الغذاء والماء والدواء لن يجلب لنا الحل.. وأنا أشعر بالفضول ما الحل؟".

وكان وزير الخارجية، قد رأس اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، خلال جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية، على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار.