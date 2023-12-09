جامعة نجران تستضيف اجتماع لجنة عمداء كليات طب الأسنان

بدوره، قدم عميد كلية طب الأسنان بالجامعة الدكتور أحمد العسيري، شكره لعمداء الكليات على تلبية الدعوة والحضور، لافتًا إلى أن الاجتماع ناقش حصر الاحتياج لسوق العمل في طب الأسنان، وخلق وظائف للخريجين إضافةً إلى تحديد آليات التعاون بين القطاعات التعليمية والصحية.
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