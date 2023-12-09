شكرا لقرائتكم خبر عن هبة من الله.. هذه الفاكهة لها مفعول السحر في تقوية العظام لمن تجاوزت أعمارهم 40 عاما والان مع التفاصيل

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