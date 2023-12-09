انت الان تتابع "الهلال الأحمر": مركز القيادة والسيطرة تلقى 101 ألف بلاغ في نوفمبر الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 ديسمبر 2023, 10:44 صباحاً

أكّدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن لديها الالتزام الدائم بتقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية في جميع مناطق المملكة. وكشفت الهيئة أنه خلال شهر نوفمبر 2023 وصل عدد البلاغات الواردة إلى المركز الوطني الإسعافي للقيادة والسيطرة، إلى 101,510 بلاغات، فيما وصل عدد المرضى إلى 48,407 مرضى. وبخصوص إجمالي عدد البلاغات التي تمّت مباشرتها في المناطق، أوضحت الهيئة أن مكة المكرّمة جاءت في المقدمة بـ 22,901 بلاغ، ثم الرياض "17,400 بلاغ"، المنطقة الشرقية بـ"8,060 بلاغًا. وسجّلت المدينة المنوّرة 6,746 بلاغًا، فيما سجّلت عسير 3,949 بلاغًا، وسجلت القصيم 2,966 بلاغًا، وجازان 2,218 بلاغًا، ثم تبوك بـ 1,957 بلاغًا.

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