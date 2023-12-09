انت الان تتابع لرفع الجاهزية والكفاءة القتالية.. القوات البرية تختتم مشاركتها في مناورات "تكامل 1" بالكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 ديسمبر 2023, 10:55 صباحاً

قالت وزارة الدفاع، اليوم، إن القوات البرية اختتمت مشاركتها في مناورات تمرين «تكامل 1» الذي نُفِّذ في الكويت، بمشاركة وحدات عسكرية من القوات البرية بدول مجلس التعاون، وقوات درع الجزيرة، بهدف رفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية. وشهدت فعاليات اليوم الختامي للتمرين التي حضرها رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد المطير، تطبيق فرضيات ميدانية بين القوات المشاركة. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن فعاليات اليوم الختامي اشتملت كذلك على تنفيذ عمليات استخدمت فيها الرماية بالذخيرة الحية.

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