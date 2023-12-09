انت الان تتابع "البديوي" يبحث مع وزير خارجية النمسا الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 ديسمبر 2023, 11:26 صباحاً

التقى الأمينُ العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أمس، وزيرَ خارجية جمهورية النمسا إلكسندر شالنبيرغ، على هامش مشاركة معالي الأمين العام في منتدى "صير بني ياس" في نسخته الرابعة عشرة، والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى خلال اللقاء بحثُ آفاق التعاون بين الجانبين، وآخر المستجدّات والتطورات في القضية الفلسطينية، والانتهاكات الخطيرة الإسرائيلية لقطاع غزة، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآلية تطوير أوجه التعاون القائم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية النمسا. واستعرض الجانبان العلاقات بينهما، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادل وجهات النظر حول القضية الفلسطينية، والانتهاكات الخطيرة الإسرائيلية لقطاع غزة، والتأكيد على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية والدعم للشعب الفلسطيني.

كانت هذه تفاصيل خبر "البديوي" يبحث مع وزير خارجية النمسا الانتهاكات الإسرائيلية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.