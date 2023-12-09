انت الان تتابع تمت ومرتقبة.. شاهد "مشاريع طرق وجسور ومداخل بالمدينة" تُحَسن الحركة المرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت المدينة المنورة خلال الشهر الحالي، العديد من المشاريع التي ساهمت وستساهم في تحسين الحركة المرورية؛ حيث تم افتتاح كوبري طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق السلام؛ فيما شرعت في تنفيذ العديد من الشوارع التي تربط بين الطرق والأحياء؛ منها استكمال الطريق الدائري الثاني وتركيب الإنارات.

فيما ستفتتح أمانة المدينة المنورة خلال اليومين القادمين جسرَ الملك عبدالعزيز مع طريق عبدالله بن عبدالعزيز (أحد الطرق الهامة التي تخدم الحركة المرورية بشكل كبير بين المطار والقطار والمسجد النبوي الشريف)، والذي يحتضن مسارًا مخصصًا للحافلات لسرعة وصول الزائر إلى المسجد النبوي، ومن المتوقع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة بإذن الله.

وتعمل أمانة المدينة المنورة في الوقت الحالي على ربط طريق أسماء بنت منيع بالدائري الثالث، كما استكملت طريق الدائري الثالث للجزء الواقع بين طريق الأمير سلطان وطريق الهجرة والذي استلمته مؤخرًا من وزارة النقل، كما قامت بإنشاء طرق تربط بين حي السكب بطريق الهجرة؛ وذلك لتسهيل الدخول والخروج للحي.