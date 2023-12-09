تراند اليوم : شاهد..رئيس الوزراء البريطاني يتعرض لموقف محرج أمام نظيره الهولندي بعد وصوله إلى منزله في لندن

صحيفة الخليج 365: تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لموقف محرج أثناء محاولته الترحيب بنظيره الهولندي مارك روتي في داونينغ ستريت.

وأظهر مقطع فيديو سوناك يقف أمام باب منزله وسط لندن صحبة ضيفه، ويستعدان للدخول ولكن لم يفتح لهما الباب.

والتقط الزعيمان الصور قبل أن يكتشف سوناك أن الباب مغلق، فنظر كلاهما باحثين عن أي شخص يساعدهما، ليفتح الباب في النهاية.

وحدثت هذه الواقعة في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، بعد أن اضطر سوناك إلى عقد مؤتمر صحفي طارئ للدفاع عن خطته في رواندا، بعد الاستقالة المفاجئة لوزير الهجرة روبرت جينريك.