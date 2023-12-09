تراند اليوم : بسبب هذا الفيديو.. الحكم على أمريكي بالسجن 8 سنوات بعدما وجه إهانات عنصرية وبصق على جاره الأسود في مدينة فيلادلفيا

ترجمة حصرية: وثق مقطع فيديو متداول، قيام رجل أمريكي بالاعتداء اللفظي على جيرانه "من أصول أفريقية"، والبصق على وجههم، في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو ذهاب الأمريكي "الأبيض" إلى منزل جيرانه وصفهم بالقرود السوداء، ووضع المخلفات أمام منزلهم وفوق سياراتهم.

وظل الرجل يصرخ ويسب جيرانه حتى وصلت الشرطة، وقامت بالقبض عليه، بتهم تتعلق بالتحيز والترهيب والمخدرات، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات.

وظهر المتهم وهو مكبل اليدين، ويرتدي بذلة السجن البرتقالية، ووجه رسالة اعتذار قال فيها: "اعتذر عن كلماتي غير الحساسة وغير المحترمة في الماضي"، حسبما ذكرت صحيفة فيلادلفيا إنكويرر.