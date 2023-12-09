تراند اليوم : أنور مالك :أعطوني دولة عربية تدخل فيها ملالي ⁧‫إيران‬⁩ لم يكن مصيرها الخراب..من يثق في خمينية وحشية وخامنائية فاشية لن يجلب إلا الدمار والدموع والدماء لوطنه

صحيفة الخليج 365: تحدث الكاتب والمحلل السياسي الجزائري "أنور مالك" عن ما يحل بالدول التي يتدخل فيها نظام ملالي إيران.

وقال أنور في تغريدة بحسابه في منصة إكس : ‏أعطوني دولة عربية تدخل فيها ملالي إيران لم يكن مصيرها الخراب والدمار والدموع والدماء حتى ننتظر منهم أدنى خير للعرب والمسلمين.

التاريخ العربي والإسلامي وتابع: لن أتحدث عن الحاضر المعاصر فقط بل نعود أيضا للتاريخ العربي والإسلامي ولن تجدوا غير الخيانات والغدر والمؤامرات والتواطؤ مع أعداء الأمة الإسلامية صدرت عن الذين رفعوا زورا وبهتانا شعارات التشيّع ومظلمة أهل البيت رضي الله عنهم بالرغم من أنهم من العرب أصلا وفصلا.

الكثير عانى منهم وأضاف: والحال طبعا أبشع وأشنع بكثير مع عنصريين من عرق فارسي عانى منهم الكثير من بني جلدتهم كمجاهدي خلق الذين تعرضوا للإعدامات والتعذيب والملاحقات ومما يندى له الجبين، بل لم يسلم منهم حتى الشيعة أنفسهم الذين هم على دينهم في الأحواز وأذربيجان.

وأردف: لا نقول ذلك طائفية أو عنصرية لكنه تشخيص للواقع بما هو عليه من وقائع فقط.