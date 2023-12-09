شكرا لقرائتكم خبر عن أعجوبة خارقة .. سمكة قرش تهاجم شابة وطفلتها فوقع أمر صادم لا يصدقه العقل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

توفيت امرأة شابة إثر مهاجمة سمكة قرش لها عندما كانت تسبح مع طفلتها البالغة من العمر خمس سنوات قبالة شاطئ مكسيكي.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح الحادثة، بينما كانت الضحية مستلقية على الرمال بعد مساعدتها على الخروج من الماء، وصراخ رواد الشاطئ: “لقد فقدت ساقها” بينما كانوا ينتظرون وصول المسعفين.

اعلى الرغم من الاستجابة السريعة من قبل رجال الإنقاذ، فقد توفيت السيدة الشابة بسبب فقدان الكثير من الدم جراء الجرح الكبير الذي تعرضت له.

وتم التعرف على المرأة المتوفاة على أنها سائحة تبلغ من العمر 26 عاما تدعى ماريا فرنانديز مارتينيز خيمينيز.

ونجت ابنتها بأعجوبة من الإصابة على الرغم من وجودها بجانبها في المياه قبالة شاطئ ميلاكي في ولاية خاليسكو على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، على بعد حوالي 450 ميلاً شمال أكابولكو.

وذكرت تقارير محلية أن ماريا ساعدت الطفلة على الوصول إلى بر الأمان من خلال وضعها على منصة لعب عائمة بعد أن أدركت أنها في خطر.

وقال عمال الحماية المدنية ورجال الإطفاء في بلدية سيهواتلان، التي يعد شاطئ ميلاكي جزءًا منها، في رسالة بعد الحادث: “كان مسؤولونا ينفذون أنشطة دعم خلال حدث للسباحة في الخليج عندما تلقوا بلاغات عن شخص تم إنقاذه”، مضيفين: “عندما وصلوا إلى المنطقة اكتشفوا امرأة ميتة وبترت إحدى ساقيها، على ما يبدو بعد هجوم سمكة قرش”.