شكرا لقرائتكم خبر عن "مدته 10 ثواني " تجربة تمرين بالساق ينبئ بخطر الموت المبكر في غضون 7 سنوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أظهرت دراسة جديدة أن عدم القدرة على الوقوف على ساق واحدة مثل طائر الفلامنغو لمدة 10 ثوان يمكن أن يساعد في التنبؤ بخطر الموت المبكر.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في "المجلة البريطانية للطب الرياضي"، أن الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن الذين لا يستطيعون الوقوف على ساق واحدة لأكثر من 10 ثوان لديهم فرص أكبر للوفاة خلال عقد من الزمن مقارنة بأولئك القادرين على اجتياز اختبار التنقل.

وقيّمت الدراسة التي استمرت 12 عاما، من 2008 إلى 2020، قدرة أكثر من 1700 شخص تتراوح أعمارهم بين 51 و75 عاما ولديهم مشية مستقرة، على الوقوف على ساق واحدة لمدة 10 ثوان دون أي دعم، مع السماح بثلاث محاولات لكل قدم.

وطُلب من المشاركين في الدراسة خلع أحذيتهم وجواربهم ووضع الجزء الأمامي من القدم الحرة على الجزء الخلفي من أسفل الساق المقابلة مع الحفاظ على أذرعهم من جانبيهم وبصرهم ثابتا إلى الأمام.

ووجدوا الباحثين أن 1 من كل 5 أشخاص غير قادرين على إكمال الاختبار، وزاد معدل الفشل مع تقدم العمر على مدار العقد التالي، 54% من 71 إلى 75 عاما لم يتمكنوا من التوازن، مقارنة بـ 5% فقط من 51 إلى 55 عاما. وتوفي 123 فردا (7%) لأسباب مختلفة، بعد متوسط 7 سنوات من المتابعة.

ويقول الباحثون إن نحو 17.5% من الأشخاص الذين فشلوا في الاختبار كانوا من بين أولئك الذين ماتوا، مقارنة بـ 4.6% ممن اجتازوا الاختبار. وبعد مراعاة العوامل المختلفة، التكيف مع العمر والجنس والظروف الأساسية، خلص الباحثون إلى أن عدم القدرة على الوقوف على ساق واحدة لمدة 10 ثوان يعني زيادة خطر الوفاة بنسبة 84% خلال فترة المتابعة.

ووجدت الأبحاث أيضا أن الوقوف على كل ساق لمدة دقيقة تقريبا ثلاث مرات يوميا يمكن أن يساعد في تحسين كثافة المعادن في عظام الورك.