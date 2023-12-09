انت الان تتابع نجاة 18 شخصًا داهمتهم السيول في سبت الجارة.. اضطروا لترك سياراتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 ديسمبر 2023, 12:13 مساءً

نجا 18 شخصًا، بينهم رجال ونساء وأطفال، من مداهمة السيل المفاجئة لموقعهم ببطن وادي لومة الواقع بين مركز سبت الجارة ويبس غامد التابعيْن لمحافظتي القنفذة والمخواة. وكان هؤلاء الأشخاص الناجون يجلسون للنزهة وسط الوادي دون علمهم بخطر سيوله المفاجئة التي تأتي من بعيد، حتى وإن لم يكن موقعهم ممطرًا. واضطر هؤلاء الأشخاص إلى الهروب من المكان بأطفالهم تاركين سياراتهم بما فيها من أشياء ليجرفها السيل أمام أعينهم، ولم يتمكنوا من إخراجها بسبب ضيق مجرى الوادي المحاط بالجبال من الجانبين والتي صعدوها على أقدامهم للنجاة من خطر السيل الذي سرعان ما جرف وأتلف مركباتهم الثلاث وكانت من نوع جمس. جدير بالذكر أن بعض أودية المنطقة تسيل أحيانًا بسيول منقولة وتمثل خطورة على المتنزهين القادمين من خارج المنطقة؛ لعدم معرفتهم بخطرها وإمكانية وصول سيول.

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