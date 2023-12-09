تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يوضح حقيقة إصابة 5000 جندي منذ بداية الحرب بغزة.. ومسؤولة بالدفاع تكشف مفاجأة!

صحيفة الخليج 365: قال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، السبت، أن أكثر من 5000 جندي قد أصيبوا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

ووفقا للصحيفة فإن أكثر من 5000 جندي جريح وصلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية، وأكثر من 2000 منهم تم الاعتراف بهم رسميا من قبل الجيش الإسرائيلي كمعاقين، بالإضافة إلى 1000 جريح آخر من الجنود النظاميين والعسكريين.

أدرعي ينفي

ومن جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، وفقا لموقع "الحرة"، إن "الأرقام صادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية"، مضيفا "بطبيعة الحال هذه الأرقام تتضمن إصابات طفيفة (معظم الإصابات)".

وعند سؤاله عن تأكيد عدد الإصابات، قال أدرعي "أنا لا أؤكد مثل هذه الأرقام"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

مسؤولة بالدفاع تكشف مفاجأة

وأكدت رئيسة قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية لصحيفة " يديعوت أحرونوت" أن "أكثر من 58 بالمئة من الجرحى الذين يتم استقبالهم يعانون من إصابات خطيرة في اليدين والقدمين، بما في ذلك تلك التي تتطلب عمليات بتر"، على عكس ما قاله أدرعي.

وهناك حوالي 12 بالمئة من تلك الإصابات "داخلية بالطحال والكلى وتمزق الأعضاء الداخلية، وهناك أيضا إصابات الرأس والعين، وحوالي 7 بالمئة إصابات عقلية"، وفق حديثها.

وأشارت إلى "أن عدد الإصابات العقلية سيرتفع أيضا، لأن الافتراض هو أن كل شخص أصيب في الجسد أصيب أيضا في العقل".