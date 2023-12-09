تراند اليوم : هل الزبادي اليوناني يسبب أمراض القلب؟ .. النمر يجيب

صحيفة الخليج 365: رد استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر على سؤال يقول " هل الزبادي اليوناني يسبب أمراض القلب؟" .

وأجاب النمر في تغريدة على حسابه في منصة إكس بأن الزبادي اليوناني: لا يسبب امراض القلب، فالدهون المتحولة موجودة بشكل طبيعي في لحوم والبان المواشي وهي ليست ضارة بتلك النِّسَب (أقل من 2.2جرام يومياً WHO في الشروط الدولية المتعارف عليها) وكما أوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية.

ولفت النمر إلى أن منتجات الحليب والألبان تحتوي على الدهون المتحولة بشكل طبيعي ما يقارب 5-8% من إجمالي الدهون.