تراند اليوم : بالفيديو.. "استشاري" يكشف سبب انخفاض ضربات القلب في الشتاء.. ويوضح عدد ساعات النوم التي يحتاجها الجسم

صحيفة الخليج 365: قال استشاري التغذية السريرية، الدكتور عبد العزيز العثمان، إنه مع انخفاض درجة الحرارة خلال فصل الشتاء، ينخفض عدد ضربات القلب وفترات التنفس.

وأضاف خلال ظهوره على قناة الإخبارية: "هناك نوع من تقليل الحركة في فصل الشتاء؛ لأن الجسم يحتاج إلى الهدوء وأخذ الراحة فترة طويلة".

وتابع: "يكون ليل الشتاء طويل، لأن الجسم يحتاج إلى راحة لفترة طويلة، ومن يقلبون ليلهم نهار ونهارهم ليل يواجهون مشكلة، لذلك أدعو أن تكون فترة النوم ما بين 8 إلى 9 ساعات".

وأكمل: كبار السن يكفيهم النوم لـ 7 ساعات، أما الشباب الأصغر من 10 أو 12 سنة يحتاجون إلى النوم ما بين 9 لـ 10 ساعات، وهذا يساعد على تهيئة الجسم لليوم الثاني بنشاط وحيوية".