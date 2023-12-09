اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالفيديو.. "استشاري" يكشف سبب انخفاض ضربات القلب في الشتاء.. ويوضح عدد ساعات النوم التي يحتاجها الجسم

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: قال استشاري التغذية السريرية، الدكتور عبد العزيز العثمان، إنه مع انخفاض درجة الحرارة خلال فصل الشتاء، ينخفض عدد ضربات القلب وفترات التنفس.

وأضاف خلال ظهوره على قناة الإخبارية: "هناك نوع من تقليل الحركة في فصل الشتاء؛ لأن الجسم يحتاج إلى الهدوء وأخذ الراحة فترة طويلة".

وتابع: "يكون ليل الشتاء طويل، لأن الجسم يحتاج إلى راحة لفترة طويلة، ومن يقلبون ليلهم نهار ونهارهم ليل يواجهون مشكلة، لذلك أدعو أن تكون فترة النوم ما بين 8 إلى 9 ساعات".

وأكمل: كبار السن يكفيهم النوم لـ 7 ساعات، أما الشباب الأصغر من 10 أو 12 سنة يحتاجون إلى النوم ما بين 9 لـ 10 ساعات، وهذا يساعد على تهيئة الجسم لليوم الثاني بنشاط وحيوية".
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا