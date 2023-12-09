تراند اليوم : بالفيديو.. طفل فلسطيني: بنشوف المساعدات بعيوننا..ومبوصلناش إشي

صحيفة الخليج 365: كشف الطفل الفلسطيني عبدالله، عن عدم وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال خلال مقطع فيديو: "تهجرنا من بيتنا وجينا على هاد البيت الصغير.. هاي غرفة بس يا جماعة وإحنا 7 بننام فيها."

وأضاف:" والله هنا مش متوفر ولا طحين ولا غاز ولا إشي يا جماعة.. يعني إحنا بنشوف المساعدات بعيوننا..ومبوصلناش إشي.."

وتابع: "والله الوضع صعب يا زلمة.. يا شيخ إحنا ملّينا.. أمانة توقفوا الحرب.. والله إحنا بنسقع في الليل.. وفي حرامات (أغطية) في بيتنا الكبير..بس ما جبناهم".

واختتم قائلا: "أمانة توقفوا الحرب".